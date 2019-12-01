Поражение в овертайме: украинец набрал 15 очков в матче НБА

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Центровой "Атланты Хокс" и сборной Украины Алексей Лень провел результативный матч НБА против "Индианы", передает корреспондент УНН.

Лень появился на паркет в середине четверти и с первой попытки сумел забить мяч с сопротивлением Майлза Тернера. Далее уроженец Антрацита реализовал два штрафных, а также одним прикосновением отличился с передачи Редиша, помог "Атланте" уйти на первый перерыв ведя в счете 23:22.

Во втором промежутке Лень отметился двумя забитыми мячами с горы. Еще один слэм-данк украинец оформил в овертайме, но это не помогло его команде победить - 104:105.

Выйдя из рядов, Лень получил 29 минут игрового времени, набрал 15 очков (5/8 двухочковых, 5/6 штрафных), собрал 9 подборов (4 в нападении) и сделал 1 перехват при 1 потере и 4 фолах.

Отметим, что партнер Леня по команде Трей Янг набрал 49 очков.

Примечательно, что в предыдущей игре против "Милуоки" тренер "ястребов" не дал игрового времени нашему земляку.

Добавим, "Хокс" потерпел уже 15 поражение в 19 матчах и идет последним в таблице Восточной конференции НБА.