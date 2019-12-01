В Албании завершили спасательно-поисковую операцию после землетрясения

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Албании завершили поисково-спасательную операцию после серии землетрясений, жертвами которой стали50 людей, заявил премьер-министр страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, спасатели считают, что больше тел под завалами НЕ осталось.

По данным властей, в результате стихии ранены около 2000 человек, одна женщина находится в коме. Землетрясение разрушило около 1465 домов в столице Албании Тиране. Более 4000 жителей остались без крыши над головой.

Напомним, самое масштабное в истории Албании землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября, еще одно - 28 ноября.