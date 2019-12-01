Регистрация | Вход |
USD: 24,04   EUR: 26,45  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 05:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

В Албании завершили спасательно-поисковую операцию после землетрясения

В Албании завершили спасательно-поисковую операцию после землетрясения

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Албании завершили поисково-спасательную операцию после серии землетрясений, жертвами которой стали50 людей, заявил премьер-министр страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, спасатели считают, что больше тел под завалами НЕ осталось.

По данным властей, в результате стихии ранены около 2000 человек, одна женщина находится в коме. Землетрясение разрушило около 1465 домов в столице Албании Тиране. Более 4000 жителей остались без крыши над головой.

Напомним, самое масштабное в истории Албании землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября, еще одно - 28 ноября.

Источник: УНН
Теги: Албания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.