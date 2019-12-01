Суд Мальты предъявил обвинение подозреваемому в убийстве журналистки

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Задержанному более недели назад мальтийском бизнесмену Йоргену Фенек во время судебного заседания в субботу, 30 ноября, в столице Мальты Валлетте предъявили обвинение в причастности к убийству журналистки-розслидувачкы Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Фенек отверг выдвинутые обвинения.

"Обвиняемый бизнесмен владеет консорциумом, который 2013 получил заказ от мальтийского правительства на строительство газовой теплоэлектростанции. В 2018 году выяснилось, что ему принадлежит также и зарегистрирована в оффшорной зоне акционерная компания 17 Black. За несколько месяцев до своей гибели Дафна Каруана Галиция писала именно о 17 Black в своих обличительных материалах", - говорится в сообщении.

Накануне на заседании правительства Мальты было решено отказать задержанному бизнесмену в предоставлении иммунитета в обмен на важные показания по делу об убийстве журналистки. Фенека задержали 20 ноября сотрудники береговой охраны, перехватили его яхту, на которой он пытался покинуть Мальту.

Напомним, в деле об убийстве журналистки на Мальте появились новые данные.