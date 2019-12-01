Украинская тхеквондистка завоевала награду чемпионата Европы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Лидер сборной Украины по тхэквондо Ирина Ромолданова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы среди олимпийских весовых категорий, который проходит в Дублине (Ирландия), информирует УНН со ссылкой на Федерацию тхэквондо Украины.

На пути к медали в весовой категории до 49 кг воспитанница заслуженного тренера Украины Олега Нама со счетом 1:0 одолела Лауру Копчик из Венгрии, затем на "золотом балу" 2:0 победила Абишаг Сэмберг из Израиля, но в полуфинале уступила 15:29 россиянке Галине Медведевой.

Таким образом, Ромолданова стала бронзовым призером, и разделила третье место с еще одной российской тхеквондисткою Натальей Антипенко. Чемпионкой в этой весовой стала Тияна Богданович из Сербии, которая победила в финале Медведеву со счетом 24:14.

В шаге от медали остановился Дмитрий Говорун из Одессы.

Отметим, что на прошлом чемпионате Европы по олимпийским весовым в 2017 году Ромолданова также получила "бронзу".

Добавим также, соревнования европейского форума в Дублине завершатся сей день.