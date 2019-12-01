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При крушении самолета в США погибли девять человек, в том числе, дети

При крушении самолета в США погибли девять человек, в том числе, дети

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате катастрофы небольшого самолета в штате Южная Дакота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.

По данным канала, на борту находились 12 человек. Самолет рухнул вскоре после взлета.

Информации о причинах случившегося пока нет.

Напомним, в США у пассажирского самолета загорелся двигатель.

Источник: УНН
Теги: США, авиакатастрофа, жертвы
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