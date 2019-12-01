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Воскресенье, 1 декабря 2019, 04:59 • Денис Масликов • 2250
При крушении самолета в США погибли девять человек, в том числе, дети
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате катастрофы небольшого самолета в штате Южная Дакота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.
По данным канала, на борту находились 12 человек. Самолет рухнул вскоре после взлета.
Информации о причинах случившегося пока нет.
Напомним, в США у пассажирского самолета загорелся двигатель.
Источник: УНН