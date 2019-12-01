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Шесть стран ЕС присоединились к механизму по обходу санкций США против Ирана

Шесть стран ЕС присоединились к механизму по обходу санкций США против Ирана

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), сообщает УНН со ссылкой на DW.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в субботу, 30 ноября. Шесть стран присоединились к этому платежному механизму, который позволяет торговать с Ираном в обход санкций США, 29 ноября.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввел санкции против Ирана, а затем ужесточил их. Тегеран на фоне этого начал отказываться от обязательств по ядерной сделке.

Франция, Германия и Великобритания создали INSTEX в январе 2019 года, летом они стали использовать этот механизм, сначала – только для гуманитарных нужд.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Иран
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