Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 17:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
11775
Версия для печати

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Universal и Milenio.

Столкновение произошло в муниципалитете Вилья Унион в штате Коауила. Как сообщает Milenio, члены Северо-восточного наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В результате операции правоохранителям удалось уничтожить часть автомобилей, из которых велась атака. Точное число нападавших не сообщается. По данным властей, еще шестеро полицейских получили ранения.

Напомним, в Мексике убили семью из 9 американских мормонов.

Источник: УНН
Теги: Мексика, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.