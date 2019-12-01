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Девятый выигрыш "Реал" единолично возглавил испанскую Примеру

Девятый выигрыш "Реал" единолично возглавил испанскую Примеру

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В одном из первых поединков игрового дня 15 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" провел выездную баталию с "Алавесом", информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Взятие ворот оба коллектива отложили на второй тайм. Первым это удалось капитану "галактикос" Серхио Рамосу, который головой переправил мяч до цели с верховой подачи со штрафного в исполнении Крооса. Впоследствии за грубую игру Рамоса в собственной штрафной зоне был назначен 11-метровый удар - успех в этом деле получил Перес (1:1).

Автором победного взятия ворот стал Данные Карвахаль, добив мяч в пустую сетку после удара головой одного из своих партнеров - 1:2.

Заметим, "Реал" в день единолично возглавил чемпионат - 31 пункт, но сегодня "Барселона" в случае выигрыша над "Атлетико" сможет выровняться по очкам.

Источник: УНН
Теги: футбол
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