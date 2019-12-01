Синоптики предупреждают об ухудшении погоды из-за снегопадов

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Утром 1 декабря в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег. Ночью температура может достичь 5 градусов мороза, а днем - 3 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значений снег образования снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Киеве подготовились к зиме: снегоуборочная техника готова к работе.