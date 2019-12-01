Шестнадцать секунд отделили Украину от первой медали на КМ по биатлону

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На трассе шведского города Остерсунд состоялись первые две гонки стартового этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации биатлона.

В одиночной смешанной эстафете Украинская команда представлена Анастасией Меркушино и Артемом Тищенко, была близка к попаданию на подиум призеров. Три штрафных круга и шесть дополнительных патронов - такой результат команды на стрельбищах. В итоге к третьей строки "желто-голубым" не хватило 16,5 с - 4 ступень.

Победителями стали хозяева шведы (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов). Германия заняла второе место с 18,1 с отставание, а третья Норвегия (1 + 16).

Отметим, что в смешанной эстафете Украины (Вита Семеренко, Дарья Блашка, Артем Прима, Тарас Лесюк) провалила гонку - 15 место и почти четыре минуты проигрыша чемпионам (Италии). Пьедестал почета доукомплектовали сборные Норвегии и Швеции.