В Канаде призывают освободить преподавателя, который отрицает Голодомор

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Студенты Университета Альберты в Канаде уволили ассистента лектора, который отрицает Голодомор, массовый геноцид украинского народа, совершенный бывшим Советским Союзом в начале 1930-х годов. Об этом пишет The Globe and Mail, передаёт УНН.

Так, на своей странице в Facebook 19 ноября преподаватель Дугал Макдональд, сотрудник Департамента начального образования, назвал Голодомор ложью, увековеченной поддельными фотографиями и новостями, распространенными бывшими коллаборантами нацистов.

Украинское студенческое общество университета называет его слова разжиганием ненависто и говорит, что этот пост в соцсети демонстрирует, что Макдональд не годится для преподавания.

В электронном письме на CTV News Макдональд заявил, что исследовал Голодомор в течение ряда лет и имеет право на свободу слова.

Голодомор был признан в 2008 году Канадой и девятью другими странами как акт геноцида, совершенный Советами при Сталине. По оценкам, погибло до 10 миллионов человек.

“(Премьер-министр) Трюдо поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о голодоморе не случайно. Содействие правительства Трюдо мифу о Голодоморе — это скорее его корыстная программа, чтобы попытаться переписать историю, ложно утверждая, что он поддерживает свободу, демократию, права человека и верховенство закона”, — говорится в посте Макдональда в Facebook.

Организации, такие как Украинский канадский конгресс и Еврейская федерация Эдмонтона, также призывают к “немедленному осуждению и отстранению” Макдональда.

В своем электронном письме CTV Макдональд сказал, что члены общества считают оскорбительным то, что он не согласен с ними.

В заявлении Университета Альберты говорится, что взгляды Макдональда не отражают взгляды учреждения, но он имеет право делиться ими.

Заместитель проректора Венди Роджерс заявила, что университет “тщательно следит” за ситуацией, но никаких действий предпринимать не будет.

Как утверждает издание, Макдональд ранее баллотировался в марксистско-ленинскую партию в в районе Страткона в Эдмонтоне на последних двух федеральных выборах.

Как сообщал УНН, 23 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, призвав канадцев почтить жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.