Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, передает УНН.

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.

По последним даннім, на сегодня около 38 миллионов человек в мире живут с Вирусом иммунодефицита человека.

По информации французького посольства в Украине, с 2003 года наша страна получила 360 миллионов долларов США помощи от Глобального фонда, в котором Франция является основным донором.

Как сообщал УНН, более 46 тысяч человек в Украине на конец 2018 года находятся под наблюдением с диагнозом СПИД.