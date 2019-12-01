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Шевченко о жребий Евро-2020: есть прекрасная возможность выйти из такой тяжелой группы

Шевченко о жребий Евро-2020: есть прекрасная возможность выйти из такой тяжелой группы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки финальной части Евро-2020. Слова специалиста приводит УАФ, передает УНН.

“В финальной части Евро-2020 не может быть слабых команд. Мы понимаем, что нас ждет тяжелая стартовая игра. Нидерланды — замечательная сборная с сильными исполнителями и тренером. Австрия — также непростая команда. В марте мы узнаем четвертого соперника... Думаю, у сборной Украины есть прекрасная возможность выйти из такой тяжелой группы”, — признался Шевченко.

Бывший обладатель “Золотого мяча” считает, что состояние его подопечных играет важную роль в получении итогового успеха на Евро-2020.

“Многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к турниру наши футболисты. Самое главное — обойтись без травм. Календарь? Не хотелось бы начинать турнир с Нидерландами... Но со жребием спорить бесполезно”, — добавил Шевченко.

Напомним, что главный тренер команды Нидерландов также дал оценку сборной Украины.

Источник: УНН
Теги: футбол, чемпионат Европы
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