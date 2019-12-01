"Карпаты" в матче с "Зарей" продлили безвыигрышную серию в чемпионате Украины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Львовские “Карпаты” потерпели очередное поражение в чемпионате Украины, уступив в 16 туров “Зари”, передает корреспондент УНН.

Первый момента гор создали луганчане. Богдан Михайличенко попал в перекладину ворот. Открыли счет футболисты “Зари” с помощью подачи с углового во второй половине. Виталий Вернидуб не оставил шансов оппонентам на втором этаже. Под занавес баталии прострел Кочергина замкнул Назарий Русин — 2:0.

Примечательно, что “Карпаты” не побеждают в чемпионате 9 матчей подряд, а отдельно взятая безвыигрышная серия “Карпат” против “Зари” с 10 августа 2013 года продолжается уже 14 игр — 11 очков и 11 строчка в чемпионате, “Заря” набрала 31 балл — 2 место.