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Сегодня в Украине стартовала пробная перепись населения

Сегодня в Украине стартовала пробная перепись населения

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ночь на 1 декабря в двух районах — части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения, пишет УНН.

Накануне Государственная служба статистики Украины обнародовала подробную видеоинструкцию по прохождению пробной переписи населения.

Перепись будет проводиться в двух районах — части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате — он продлится 10 дней.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря — жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Пробная перепись необходима Кабмину для проведения полноценной Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Стоит также отметить, что в Госстате рассказали, как будет происходить пробная перепись населения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Госстат
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