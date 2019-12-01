Действующий чемпион Украины по баскетболу проиграл вторую подряд игру в Суперлиге

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Баскетболисты “Одессы” провели домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги против действующего чемпиона Украины “Химик”, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

“Химик” убедительно начал матч, набрав 30 очков за стартовую четверть. Гости реализовали 4 из 6 трехочковых, а защитник южненцев Айзе Уильямс еще в первую 10-минутку набрал 11 очков, реализовав все свои броски с игры.

Во второй четверти “Одесса” добавила в защите, позволив сопернику набрать лишь 16 очков. Как результат, четверть по команде Олега Юшкина, которая сыграла игровой отрезок намного качественнее, не сделав ни одной потери за четверть. На большой перерыв команды ушли при 3 очков преимущества “Химика”.

После большого перерыва хозяева продолжили гнуть свою линию. Хозяева играли в быстром темпе, атаковали с высоким процентом и завладели преимуществом на щитах. Вовремя активизировался и Брюс Мэйси, который помог одесситам набрать за четверть 29 очков и уйти на последний перерыв уже в качестве лидера.

Нокдаун для “Химика” оказался нокаутом. Команда Виталия Степановского позволила сопернику получить двусмысленную преимущество и так не сумела вернуться в матч — 86:73.

Самым результативным у хозяев стал Брюс Мэйси, который до 20 очков добавил 6 передач и 5 подборов. Также отметим Дениса Носкова, который набрал 14 очков, 8 подборов и 2 передачи, реализовав 5/6 бросков с игры (РЕ 22).

Таким образом, одесситы взяли реванш за поражение в первом круге.

В Химика 20 очков набрал Уильямс и 18 в Салливана.

В другом матче игрового дня лидер соревнований “Прометей” обыграл “Николаев” 92:73.

Добавим, одесситы с 4 победами и 5 поражениями занимают 5 строчку чемпионата, “Химик” имеет 6 побед в 9 баталиях — 3.