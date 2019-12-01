Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4830
Версия для печати

С начала суток боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

С начала суток боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Объединенных сил у Марьинки. Об этом во время брифинга сказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

“С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды”, — сказал представитель МО.

По его словам, на Луганском направлении около часа ночи начался обстрел украинских опорных пунктов вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник вел огонь со стороны Доломитного почти 50 минут.

На Донецком направлении в период с 10:40 до 11:20 защитники Новогригорьевки насчитали на своих позициях разрывы 6 мин калибра 82 мм.

“По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет”, — добавил Праута.

Как сообщал УНН, 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.