С начала суток боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Объединенных сил у Марьинки. Об этом во время брифинга сказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

“С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды”, — сказал представитель МО.

По его словам, на Луганском направлении около часа ночи начался обстрел украинских опорных пунктов вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник вел огонь со стороны Доломитного почти 50 минут.

На Донецком направлении в период с 10:40 до 11:20 защитники Новогригорьевки насчитали на своих позициях разрывы 6 мин калибра 82 мм.

“По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет”, — добавил Праута.

Как сообщал УНН, 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.