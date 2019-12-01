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Ярмоленко принял участие в победе "Вест Хэма" над "Челси"

Ярмоленко принял участие в победе "Вест Хэма" над "Челси"

КИЕВ. 1 декабря. УНН. “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко в матче 14-го тура АПЛ на выезде обыграл “Челси” в поединке представителей Лондона, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Победу “молотобойцам” принес гол Крессуелла. Левый фулбек ворвался к уголовной зоны, где получил передачу от Форналса. Вторым касанием Крессуелл попал под дальнюю штангу — 0:1.

Ярмоленко начал игру на скамейке запасных, но вышел первым из трех по замене, сменив на 71 минуте Фелипе Андерсона. К концу игры Ярмоленко за подножку получил желтую карточку.

Стоит отметить, “Вест Хэм” выиграл впервые с конца сентября — 16 очков и 13 строчку, а “Челси” проиграл свой второй матч подряд — 26 баллов и 4 строку.

Источник: УНН
Теги: футбол
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