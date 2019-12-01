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Подрыв отделения банка в Киеве: полиция сообщила детали задержания подозреваемых

Подрыв отделения банка в Киеве: полиция сообщила детали задержания подозреваемых

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве оперативники в течение суток задержали подозреваемых в подрыве банкомата и похищении денег, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киеве.

Во время следственных действий по месту их проживания правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства. По данным фактам следователи расследуют уголовные производства.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, для установления и задержания нападающих в действие была введенна специальная операция: “Благодаря кропотливой работе, к которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это — 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков”.

В полиции также добавили, что: “Во время санкционированных обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства — автомобиль, инструменты и часть денег. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал УНН ранее стало известно, что правоохранители в Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения “Ощадбанка” в Киеве 30 ноября.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Национальная полиция
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