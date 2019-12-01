Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 17:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5595
Версия для печати

В Житомирской области обнаружили тело погибшей женщины во время пожара

В Житомирской области обнаружили тело погибшей женщины во время пожара

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время пожара, возникшего в субботу, 30 ноября в Житомирской области Житомирской области, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

Так, по информации спасателей, 30 ноября в 19:58 в Службу спасения “101” поступило сообщение от дежурного полиции о пожаре в жилом доме в селе Староселье Андрушевского района.

На момент прибытия пожарных здание по всей его площади была полностью охвачена огнем. По словам соседки внутри могла находиться хозяйка пожилого возраста. После обесточивания жилого дома, был организован процесс тушения и поисково-спасательные работы.

При обследовании жилых помещений пожарными обнаружено обгоревшее тело женщины 1956 года рождения. Силами бойцов ГСЧС в 21:15 пожар был локализован, в 1:05 продолжалась его окончательная ликвидация.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного сожжения. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Как сообщал УНН, накануне при пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Житомир и Житомирская область, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.