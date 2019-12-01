В Житомирской области обнаружили тело погибшей женщины во время пожара

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время пожара, возникшего в субботу, 30 ноября в Житомирской области Житомирской области, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

Так, по информации спасателей, 30 ноября в 19:58 в Службу спасения “101” поступило сообщение от дежурного полиции о пожаре в жилом доме в селе Староселье Андрушевского района.

На момент прибытия пожарных здание по всей его площади была полностью охвачена огнем. По словам соседки внутри могла находиться хозяйка пожилого возраста. После обесточивания жилого дома, был организован процесс тушения и поисково-спасательные работы.

При обследовании жилых помещений пожарными обнаружено обгоревшее тело женщины 1956 года рождения. Силами бойцов ГСЧС в 21:15 пожар был локализован, в 1:05 продолжалась его окончательная ликвидация.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного сожжения. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Как сообщал УНН, накануне при пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина.