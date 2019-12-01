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В Киевской области пропал священнослужитель: его разыскивает полиция

В Киевской области пропал священнослужитель: его разыскивает полиция

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полиция Киевщины разыскивает пропавшего священнослужителя. Соответствующее сообщение появилось сегодня на Facebook-странице Национальной полиции Украины, передает УНН.

В полиции сообщили приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Имеет усы и бороду.

На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Правоохранители призывают граждан в случае, если им стало известно о местонахождении мужчины, сообщить об этом на горячую линию полиции.

Как сообщал УНН, Миграционная служба Украины в Польше разыскала украинском, пропавшего 22 года назад.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, Национальная полиция
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