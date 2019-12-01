В аварии с автобусом в Тунисе погибли более 20 туристов

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека, еще 21 получили травмы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны, пишет УНН.

Согласно данным ведомства, автобус перевернулся по дороге из столицы Туниса в город Айн-Драхам на северо-западе страны. В нем находилось 43 человека. По данным МВД, 22 человека погибли, еще 21 госпитализированы. О причинах аварии не сообщается.

В сообщении указывается, что автобус принадлежал одному из частных туристических агентств. По данным местного издания Kapitalis, автобус вез на экскурсию граждан Туниса.

Как сообщал УНН, появилось видео из Забайкалья, где автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 19 человек.