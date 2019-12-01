Во Львовской области пьяный водитель въехал в дерево, погиб пассажир

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В воскресенье, 1 декабря около 3:15 в одном из сел Турковского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Audi столкнулся с деревом. По данным медиков, водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Так, сообщается, что, как предварительно установили следователи, 22-летний житель города Турка не справился с управлением автомобилем, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом.

Пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован. Как установили медики, мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель Audi задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Как сообщал УНН, в субботу в Донецкой области в ДТП попал автобус с 50 пассажирами.