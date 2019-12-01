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В Египте обрушилась стена старинной церкви, не менее 3 погибших

В Египте обрушилась стена старинной церкви, не менее 3 погибших

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли, четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части заградительной стены древней коптской (христианской) церкви. Как сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea, среди пострадавших шестилетняя девочка, пишет УНН.

По информации сил гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла на территории монастыря Абу-Фана, расположенного в 200 км к югу от Каира, в городе Маллави в провинции Эль-Минья.

Монастырь Абу-Фана был основан христианскими монахами в IV веке. В VI веке на его территории была построена церковь. Губернатор провинции распорядился направить в монастырь специалистов для выяснения причин частичного обрушения постройки.

Как писал УНН ранее, сегодня в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека, еще 21 получили травмы.

Источник: УНН
Теги: ЧП, Египет
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