Мужчина застрелил сожительницу знакомого и скрылся на Николаевщине

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Вознесенске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта со знакомым убил сожительницу последнего, попав в нее из ружья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

Так, сообщается, что в субботу, 30 ноября, около 18:00 в полицию Вознесенского района поступило сообщение о том, что в одном из сел района мужчина из ружья убил местную жительницу.

Как выяснили следователи, 43-летний мужчина пришел в гости к знакомому и его сожительнице. Хозяева организовали застолье. Через некоторое время между гостем и владельцем дома возник конфликт. Мужчины решили выйти на улицу чтобы выяснить отношения, при этом гость прихватил с собой ружье которое ему показывал хозяин. Уже во дворе женщина пыталась разнять мужчин. Тогда злоумышленник и выстрелил в сторону потерпевшей. После того, как женщина упала на землю и перестала подавать признаки жизни, преступник поняв, что натворил, убежал.

Соседи услышав крики сожителя о помощи вызвали полицейских и медиков, которые лишь констатировали смерть местной жительницы, сообщают правоохранители.

Полицейские установили местонахождение 43-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Обрез охотничьего ружья и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Событие внесено в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Сообщается также, что после проведения экспертизы будет решаться вопрос, по привлечению обоих мужчин к уголовной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По данному делу ведется следствие.

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области мужчину подозревают в убийстве родного брата во время конфликта.