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Украинские компании массово переносят новогодние корпоративы на январь - эксперт

Украинские компании массово переносят новогодние корпоративы на январь - эксперт

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Согласно тенденции последних лет, украинские компании массово переносят новогодние корпоративы на январь. Об этом сообщила директор Ассоциации ресторанов Ольга Насонова в комментарии корреспонденту УНН.

“У нас появилась очень интересная тенденция — корпоративы гуляют не под Новый год, а в январе или, как вариант, в начале декабря. Такой тенденции раньше не было. Наверное, это связано с тем, что очень многие компании физически загружены перед Новым годом, и просто нет возможности заниматься чем-то, кроме работы, поэтому, вот, в январе”, — отметила эксперт.

По ее словам, начиная с прошлого года, многие компании планируют новогодние корпоративы уже на 10-15 января, когда сотрудники уже отгуляют все праздники.

При этом она уточнила, что январские вечеринки оказываются выгодны владельцам ресторанов и ночных клубов, поскольку первый месяц года традиционно считается “мертвым” для индустрии развлечений.

В то же время, О.Насонова подчеркнула, что после кризиса 2014-2015 годов компании начали массово устраивать новогодние вечеринки только в последние несколько лет, поскольку первые годы после Майдана от этой практики многие вообще отказались.

Напомним, установка главной новогодней елки в Киеве должен начаться 5 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Новый год
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