В Венеции проходит референдум об автономии

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Жители Венеции в воскресенье — уже в пятый раз — идут на референдум, чтобы решить вопрос об автономии города от материкового промышленного центра Местре. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Сообщается, что голосование проходит на фоне сильнейших с 1966 года наводнений.

Венеция имеет 11 населенных островов и контролировала собственную администрацию, пока фашистский режим Бенито Муссолини не объединил ее с промышленным Местре в 1926 году. Все было относительно хорошо, пишет издание, пока население Венеции не уменьшилось, Местре не выросло, а деньги, предназначенные для сохранения первых, были направлены на развитие последних.

Население Венеции сократилось с примерно 175 000 человек в годы после второй мировой войны до 55 000 сегодня. И хотя в Местре проживает почти втрое больше людей, те, кто проводит там кампанию за автономию, говорят, что жители также покидают город, так как это в основном место, которое обслуживает туристов, единственная цель которых — увидеть Венецию.

“Мы убеждены, что двум местам немедленно нужны две разные администрации с двумя разными мэрами, так как проблемы очень разные”, — сказала Мария Лаура Фаччини, пресс-секретарь культурной ассоциации Mestre Mia.

Луиджи Бругнаро, мэр Венеции, категорически против референдума и даже предпринял юридические действия, чтобы попытаться заблокировать его, несмотря на обещание своей предвыборной кампании во время голосования в 2015 году, пишет издание. Он призвал граждан отказаться от голосования, утверждая, что независимость обойдется огромной ценой и что для того, чтобы решить бюрократические вопросы, потребуются годы.

Также сообщается, что местные власти, похоже, делают все возможное, чтобы обеспечить низкую явку избирателей. Только шесть плакатов рекламируют референдум на главном острове Венеции, в то время как те, кто вывесил плакаты возле своих домов в защиту независимости, на прошлой неделе получили распоряжение полиции убрать их — в ином случае им грозит штраф за “предвыборную агитацию”.

Как сообщал УНН, в Венеции в середине ноября был введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения.