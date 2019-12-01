Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 03:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
6090
Версия для печати

ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции в течение суток

ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции в течение суток

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: неподалеку Новолуганского — ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Новогригорьевки — из минометов калибра 82 мм”, — указано в сообщении ООС.

Сегодня, 1 декабря, потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как писал УНН ранее, за минувшие сутки боевики только раз нарушили режим тишины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.