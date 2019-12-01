Вице-премьер Кулеба ответил на заявления главы Госдумы: готовы принять пару областей РФ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отвергает предостережение главы Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина о якобы выходе “ряда областей из состава Украины”, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

“Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет”, — отметил он в сообщение.

При этом он добавил, что: “готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни”.

Как отмечал УНН ранее, глава министерства внутренних дел Украины раскритиковал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти” несколько областей из-за “национализм и притеснения” национальных меньшинств.