Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 22:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8415
Версия для печати

Вице-премьер Кулеба ответил на заявления главы Госдумы: готовы принять пару областей РФ

Вице-премьер Кулеба ответил на заявления главы Госдумы: готовы принять пару областей РФ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отвергает предостережение главы Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина о якобы выходе “ряда областей из состава Украины”, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

“Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет”, — отметил он в сообщение.

При этом он добавил, что: “готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни”.

Как отмечал УНН ранее, глава министерства внутренних дел Украины раскритиковал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти” несколько областей из-за “национализм и притеснения” национальных меньшинств.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.