"Десна" победила в центральной встрече тура УПЛ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Черниговская “Десна” праздновала 9 выигрыш в чемпионате Украины в домашнем матче 16 тура против “Александрии”, передает корреспондент УНН.

Результат матча был сделан в первую 15-минутку второй половины, когда Дмитрий Хлёбас отметился результативным ударом в нижний угол, находясь в центре штрафной зоны. Также Филиппов воспользовался суматохой в штрафной “Александрии” и расстрелял вратаря гостей — 2:0.

Примечательно, что “Александрия” последний раз до этого момента в УПЛ пропускала больше одного гола за матч еще 24 августа и именно в игре с “Десной”.

Добавим, обе команды находятся в топ-5 турнирной таблицы: “Десна” с 30 очками пока вышла на 3-ю строчку, а “Александрия” 5-(27).