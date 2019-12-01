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Дубль Беседина принес "Динамо" выигрыш над "Олимпиком"

Дубль Беседина принес "Динамо" выигрыш над "Олимпиком"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Киевское "Динамо" одержало три очка в гостевой встрече 16 тура чемпионата Украины по футболу против донецкого "Олимпика", передает корреспондент УНН.

Артем Беседин воспользовался провальным выходом из ворот при подаче Де Пени и вогнал мяч в сетку ворот (37 мин). Через несколько минут Шабанов подарил выход иранца Зейхеди на Дениса Бойко - 1:1.

Изъятие Кравчука на 73 минуте упростило дело "бело-синим" при которых дубль оформил Беседин, а также забил Где Пена - 1:3.

Примечательно, победа вернула "Динамо" на второе место - 33 балла. С учетом ничьей "Шахтера" киевляне на два очка сократили отставание от "горняков".

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
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