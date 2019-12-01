В Киевской области пропал священник, продолжается поисковая операция

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В пгт. Клавдиево Бородянского района Киевской области без вести исчез священнослужитель. Сообщение об исчезновении поступило в субботу от одного из прихожан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Личный состав полиции региона поднят по тревоге, возглавляет поисковую операцию руководитель полиций области Андрей Небытов. Привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Полиция просит тех, кто знает, сообщить о местонахождении священника по тел: (04577) 5-64-41, 093-263-34-66 или 102.

Напомним, закарпатцу объявили подозрение из-за угрозы убийства священника.