"Шахтер" второй раз в сезоне потерял очки в чемпионате Украины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Лидер чемпионата Украины "Шахтер" провел гостевую баталию 16 тура Украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", сообщает корреспондент УНН.

В дебюте встречи вратарь хозяев совершил сейв после выстрела низом в ближний угол ворот от Тете. На 15 минуте Тайсон открыл счет, забив с пенальти, который заработал на себя Евгений Коноплянка.

17-й номер приазовцев Горбунов ответил острым выполнением удара со штрафного в нижний угол ворот - Пятов вступил в игру. В начале второй половины Сергей Болбат срезал мяч в собственную перекладину после чего его в сетку добил Путря - 1:1.

Примечательно, что "горняки" второй раз в сезоне УПЛ потеряли очки - впервые это произошло против "Александрии" в 12 туре. Однако команда Каштру является безоговорочным лидером турнира - 44 очка. "Мариуполь" набрал 18 баллов и идет 6-м.