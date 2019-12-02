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В США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов

В США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В США из-за непогоды задержали более 1300 рейсов, 700 - отменили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

Авиасообщением в США воспользоваться 3100000 пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31 6 млн пассажиров.

Delta Airlines объявила об отказе от полетов за погодных условий в субботу в 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

Авиакомпания American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.

Напомним, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Источник: УНН
Теги: США, снегопад
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