Ничья стоила "Ювентусу" потере лидерства в Серии А

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Действующий чемпион Италии "Ювентус" потерял очки в поединке 14 тура Серии А против "Сассуоло", передает корреспондент УНН.

Оба тайма завершились вничью. Леонардо Бонуччи отличился на 20 минуте, а Бога ответил попаданием на 23 минуте, перебросив черпачком Буффона. На старте следующей половины Буффон не справился с ударом от газона Капуто. В середине 45-минутки Роналу подарил туринцам ничью благодаря голу с пенальти - 2:2.

Зато в другой игре конкурент "Ювентуса" - "Интер" победил ФК "вспышка" 2:1. Таким образом, "старая синьора" с 36 очками пропустила на первую строчку "Интер" (37).

Добавим, в следующем туре "Ювентус" будет бороться с "Лацио" в гостях.