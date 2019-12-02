Трое украинских лыжников завоевали медали Кубка Европы

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Кубке Европы по лыжному фристайлу представители Украины поднялись на пьедестал почета, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжного спорта Украины.

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад - бронзовый призер Кубка Европы с показателем 153,92 балла. 170,08 баллов и вторая ступень у спортсменки из Казахстана, и 184,66 баллов в активе победительницы из Австрии Лауры Пиил.

Также бронзовые медали завоевали наши Владимир Кушнир и Максим Кузнецов в парном синхронные на Кубке Европы.

Кроме того отметим, что во второй соревновательный день лучшими стали Александр Окипнюк и Николай Пуздерко, которые финишировали на 6 и 7 позициях. Среди девушек в 10-ку попала лидер Надежда Мохнацкая - 9 место.