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Из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб

Из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Один человек погиб и 16 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на скоростной трассе недалеко от Кингстона (провинция Онтарио). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.

По данным полиции, на шоссе столкнулись около 40 автомобилей. Один человек погиб на месте, еще трое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться. Из-за ДТП на трассе частично перекрыто движение.

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, в Кингстоне в воскресенье выпадет до 15 см снега.

Напомним, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Канада, снегопад
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