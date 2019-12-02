Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр энергетики США Рик Перри в воскресенье объявил о том, что покинул свой пост. Кандидатура его преемника, как ожидается, будет утверждена американскими сенаторами уже в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Перри в Twitter.

"Сегодня (1 декабря – ред.) я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было большой честью и привилегией работать в администрации Дональда Трампа на посту министра. Благодарю свою жену, своих детей и американский народ за то, что позволили мне работать. Прощаюсь с вами", - написал Перри на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее в октябре министр энергетики США Рик Перри сообщил президенту Соединенных Штатов Дональда Трампа, что он скоро уйдет с должности.

В США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США по Украине, которые теперь стали предметом расследования о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Ранее Перри рассказал Wall Street Journal, что действия администрации США в отношении Украины в значительной степени координировалась с личным адвокатом Дональда Трампа, Руди Джулиани.

В одном из своих заявлений в начале октября Перри опроверг информацию об отставке на фоне скандала с Украиной.