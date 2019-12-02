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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Соединенные Штаты ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу госсекретаря США Майка Помпео в Twitter.

"Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!", — написал он.

Напомним, в начале февраля парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в альянс.

Протокол о вступлении республики в НАТО также подписали страны-члены Североатлантического альянса.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Македония
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