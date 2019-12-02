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Понедельник, 2 декабря 2019, 05:31 • Денис Масликов • 7005
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Соединенные Штаты ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу госсекретаря США Майка Помпео в Twitter.
"Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!", — написал он.
Напомним, в начале февраля парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в альянс.
Протокол о вступлении республики в НАТО также подписали страны-члены Североатлантического альянса.
Источник: УНН