Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:33
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
7665
Версия для печати

Шахматист Пономарев стал призером турнира в Испании

Шахматист Пономарев стал призером турнира в Испании

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Экс-чемпион мира Руслан Пономарев занял второе место на международном турнире Torneo Magistral VIII Centenario Universidad de Salamanca, финишировавший в испанской Саламанке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook "Украинские шахматы".

Киевский гроссмейстер набрал 4,5 очка в круговых соревнованиях с участием 8 участников (4 женщины и 4 мужчины). А сенсационно победил в соревновании с результатом 6 очков - венесуэлец Итурризага. В то же время неудачно сыграл рейтинг-фаворит Веселин Топалов - лишь 3,5 очка и 5-е место.

Напомним, что Василий Иванчук выиграл "Турнир мира" в Загребе.

Источник: УНН
Теги: шахматы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.