В Техасе разбился самолет, три человека погибли

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В США небольшой самолет, следовавший из города Шугар-Ленд в Боерн, разбился в районе международного аэропорта Сан-Антонио (штат Техас), три человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

По данным местных пожарных, у самолета возникли проблемы с двигателем во время полета. Пилот попытался перенаправить его в аэропорт Сан-Антонио, однако самолет упал примерно в 140 м от взлетно-посадочной полосы.

Напомним, при крушении самолета в США погибли девять человек, в том числе, дети.