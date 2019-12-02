В Индии погибли 15 человек под завалами стены, рухнувшей из-за ливней

КИЕВ. 2 декабря. УНН. 15 человек погибли под обломками стены, рухнувшей в понедельник утром в южном индийском штате Тамилнад из-за мощных тропических ливней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NDTV.

Потоки воды подтопили стену здания в городе Коимбатуре, из-за чего произошло обрушение. В настоящее время там идет расчистка завалов.

Еще три человека погибли в разных районах штата из-за ливней.

Сильные дожди в южных регионах страны не прекращаются с конца прошлой недели, в ряде городов, в том числе в столице Тамилнада - городе Ченнаи - закрыты школы и колледжи. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

Напомним, в результате ливней и наводнений в Индии погибли почти 130 человек.