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ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, двое бойцов погибли

ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции, двое бойцов погибли

КИЕВ. 2 декабря. УНН. 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:

вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Лебединского - с РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Новогригорьевки - из минометов калибра 82 мм;
вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
у Павлополя - из СПГ и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, погибшие, обстрелы, ООС, ОРДЛО
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