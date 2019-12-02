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В Карпатах ожидается до 20 см снега

В Карпатах ожидается до 20 см снега

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Из-за снегопадов в ряде областей Украины ожидается образование снежного покрова высотой 3-8 см, в Карпатах - до 20 см. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10 -20 см", - указали в ведомстве.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили спасатели.

Напомним, 2 декабря в Украине снежно и морозно.

Источник: УНН
Теги: погода, снег, Карпаты, ГСЧС, Укргидрометцентр
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