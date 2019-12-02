Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:31
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7605
Версия для печати

В Ивано-Франковске горел участок полиции

В Ивано-Франковске горел участок полиции

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Ивано-Франковске накануне вечером произошел пожар в отделении полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"1 декабря 2019 года в 22:56 в городе Ивано-Франковск на улице Бельведерская - пожар электрощитовой в лестничной клетке на 1-м этаже 3-этажного здания Ивано-Франковского ГО ГУ НП в области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из помещений на 2-м этаже эвакуировали 2-х полицейских.

Напомним, в Ивано-Франковске горело отделение "Укрпочты".

Источник: УНН
Теги: полиция, пожары, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.