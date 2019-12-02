В Ивано-Франковске горел участок полиции

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Ивано-Франковске накануне вечером произошел пожар в отделении полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"1 декабря 2019 года в 22:56 в городе Ивано-Франковск на улице Бельведерская - пожар электрощитовой в лестничной клетке на 1-м этаже 3-этажного здания Ивано-Франковского ГО ГУ НП в области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из помещений на 2-м этаже эвакуировали 2-х полицейских.

Напомним, в Ивано-Франковске горело отделение "Укрпочты".