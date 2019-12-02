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Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 272,42 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс служба НАЭК "Энергоатом".

"2 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 67-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 373-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 550 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 2 860 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 1 декабря, станциями выработано 272,42 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11,46 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 29 ноября к сети подключили энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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