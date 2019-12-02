Трамп не явится на слушания по импичменту в Палате представителей

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не прибудет на слушания по процедуре импичмента в Комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США, назначенные на 4 декабря. Об этом в письменном обращении к председателю комитета Джерри Надлеру накануне заявил юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ни Трамп, ни его адвокаты или представители Белого дома не придут на слушания, "пока не будут названы свидетели и пока не станет ясно, гарантирует ли Комитет по вопросам судопроизводства беспристрастный процесс", указал представитель администрации президента США.

Добавим, 13 ноября в специальном комитете по разведке Палаты представителей состоялись первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Свои показания на них дали и.о. посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. В свою очередь, пресс-служба Белого дома обнародовала видео, в котором американский лидер назвал расследование в рамках процедуры импичмента "самым большим мошенничеством в истории американской политики".

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.