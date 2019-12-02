Центр Киева с утра стоит в пробках

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, проспект Правды и проспект Степана Бандеры.

Движение затруднено на улице Михаила Грушевского, улицах Юрия Ильенко, Кирилловской, Льва Толстого и Большой Васильковской.

Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте и проспекте Академика Глушкова.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, Дарницком шоссе и улице Анны Ахматовой.

Движение на мостах - Южном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади.