Центр Киева с утра стоит в пробках
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, проспект Правды и проспект Степана Бандеры.
Движение затруднено на улице Михаила Грушевского, улицах Юрия Ильенко, Кирилловской, Льва Толстого и Большой Васильковской.
Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте и проспекте Академика Глушкова.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, Дарницком шоссе и улице Анны Ахматовой.
Движение на мостах - Южном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, в Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади.