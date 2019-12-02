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Уникальную икону XIV века продали во Франции за 6 млн евро

Уникальную икону XIV века продали во Франции за 6 млн евро

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Уникальное произведение искусства XIV века - "Мадонну с младенцем на троне", атрибутированную как произведение Мастера Вишебродського алтаря, приобрел нью-йоркский Метрополитен-музей за 6,2 миллиона евро на аукционе во Франции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Эта икона впервые была выставлена на торги.

Мастер Вишебродського алтаря - ключевая фигура Северного Возрождения. Бесспорными считаются только девять алтарных образов (до 1350 г.) с цистерцианского монастыря в Высшем Броде (Южная Чехия). Только четыре из них признаны непосредственно произведениями Мастера, а не его учеников.

Экспертизу проводили куратор пражской Национальной галереи Ольга Пуйманова и специалист по готической живописи Чешского института истории искусств в Праге Ян Клипа.

Чтобы получить приобретенный шедевр, музею Метрополитен еще нужен экспортный сертификат. По французским законам, Франция может перекупить проданный с молотка шедевр, если заплатит за него установленную на аукционе цену.

Напомним, случайно найденную во Франции картину 13-го века продали за 24 млн евро.

Источник: УНН
Теги: Франция, аукцион, музеи
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