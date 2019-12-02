На воде за неделю погибли около 20 украинцев

КИЕВ. 2 декабря. УНН. За прошедшую неделю на водоемах в Украине погибли 19 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

"В течение недели (с 25 ноября по 2 декабря) на водных объектах погибло 19 человек", - указали в ведомстве.

Также за прошедшую неделю ликвидировано 1 тыс. 347 пожаров. На пожарах погибло 67 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 794 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 208 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 99 взрывоопасных предметов.

Напомним, пожары в этом году унесли жизни около 1,6 тыс. украинцев.